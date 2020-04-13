استمرار انخفاض أعداد الإصابات في كوريا الجنوبية

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تم الإبلاغ عن 25 حالة جديدة من فيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم، وهي أحدث إشارة على أن الوباء المحلي تحت سيطرة الحكومة، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".



وتمثل الإصابات الوافدة 16 حالة من الحالات الجديدة، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.



كما تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات جديدة، مما رفع عدد القتلى في البلاد إلى 217. بشكل عام، تم تسجيل 10537 حالة إصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية.



بعد الصين، كانت كوريا الجنوبية الدولة الأكثر تضررا من الوباء في آسيا، ولكن إجراءات الاحتواء الصارمة جعلت الفيروس تحت السيطرة في الأسابيع الأخيرة.

