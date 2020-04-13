الهند تسجل 796 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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سجلت الهند 796 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل اجمالى البلاد الى 9152 حالة مؤكدة حتى يوم الاثنين، وفقا لوزارة الصحة فى البلاد.



كما ارتفع عدد القتلى بمقدار 35، ليصل العدد الوطني إلى 308 شخص. واضافت الوزارة ان 857 مريضا قد خرجوا.



اختبرت الهند 195748 عينة حتى 12 أبريل، وفقًا للمجلس الهندي للأبحاث الطبية.



ويأتي الارتفاع في الحالات حيث أعلنت ثلاث ولايات هندية يوم السبت أنها ستمدد عمليات الإغلاق حتى 30 أبريل بسبب المخاوف بشأن انتشار الفيروس.



كان من المقرر في الأصل خروج ماهاراشترا والبنجاب وأوديشا من الإغلاق مع بقية البلاد يوم الثلاثاء.لكن لم يكن هناك إعلان من رئيس الوزراء ناريندرا مودي حول ما إذا كان سيتم تمديد الإغلاق على الصعيد الوطني.

