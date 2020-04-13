Advertisements

الهند تسجل 796 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت الهند 796 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجى خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل اجمالى البلاد الى 9152 حالة مؤكدة حتى يوم الاثنين، وفقا لوزارة الصحة فى البلاد.

كما ارتفع عدد القتلى بمقدار 35، ليصل العدد الوطني إلى 308 شخص. واضافت الوزارة ان 857 مريضا قد خرجوا.

اختبرت الهند 195748 عينة حتى 12 أبريل، وفقًا للمجلس الهندي للأبحاث الطبية.

ويأتي الارتفاع في الحالات حيث أعلنت ثلاث ولايات هندية يوم السبت أنها ستمدد عمليات الإغلاق حتى 30 أبريل بسبب المخاوف بشأن انتشار الفيروس.

كان من المقرر في الأصل خروج ماهاراشترا والبنجاب وأوديشا من الإغلاق مع بقية البلاد يوم الثلاثاء.لكن لم يكن هناك إعلان من رئيس الوزراء ناريندرا مودي حول ما إذا كان سيتم تمديد الإغلاق على الصعيد الوطني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في الهند انتشار الفيروس الهند تسجل 796 إصابة جديدة بكورونا اصابة بكورونا

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعة و نصف

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

إسرائيل تعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الهند: لا توجد خطة لتمديد الإغلاق بشأن فيروس كورونا

الهند تسجل أكبر زيادة في إصابات فيروس كورونا في يوم

عدد الاصابات بفيروس كورونا في جنوب آسيا يصل إلي 6000 شخص

البنك الدولي يتوقع "ركود عالمي هائل" بسبب كورونا

الهند تدرس استئناف العمل بالمناطق التي لم تكن بؤرة لانتشار كورونا

القادة الهنود يترددون في إنهاء أكبر إغلاق في العالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي