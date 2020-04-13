Advertisements

ابنة منال سلامة تكشف أسباب مغادرتها الولايات المتحدة وعودتها لمصر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:29 ص
ابنة منال سلامة
ابنة منال سلامة
عبرت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، عن سعادتها من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي شهدتها خلال رحلتها في العودة من الولايات المتحدة الأمريكية -مقر دراستها للتمثيل حاليًا- إلى مصر.

لاحظت ابنة منال سلامة نوع من التساهل من الجانب الأمريكي، أثناء سفرها من إحدى الولايات الأمريكية إلى واشنطن لاستقلال الطائرة المصرية العائدة بالمصريين الراغبين في الرجوع إلى ديارهم، في حين ألتزم الموظفين التابعين لشركة مصر للطيران بارتداء الكمامات والقفازات حتى تم نقلها إلى مصر وتحديدًا إحدى الفنادق الفاخرة بمدينة مرسى عَلم التابعة لمحافظة البحر الأحمر، ولا تزال التأمينات الصحية قائمة.

ونشرت "أديب" لقطات مصورة، عبر "إنستجرام"، وتسجل فخرها بمصر قائلة: "بكل أمانة أنا فخورة ببلدي"، وبدأت تسرد محطات رحلتها: "أنا عايشة في أمريكا وبرجع مصر في الإجازات، وحصل اللي حصل وانتشر الفيروس وأنا وعائلتي قررنا أن أحسن حاجه أني أرجع مصر وأكون معاهم، لأننا مش عارفين إيه ممكن يحصل في العالم؟".

تابعت ابنة منال سلامة: "اللي أنا شوفته وأنا راجعه من أمريكا لمصر أبهرني جدًا وشوفت الولايات المتحدة مش واخدين الموضوع جد خالص"، وعن ملاحظتها قبل استقلال الطائرة المصرية قالت: "مطار الولاية إلى كنت فيها لا يرتدوا كمامات أو قفازات وبيتعاملوا كأن الموضوع عادي ودي من الحاجات اللي خلتني عايزه أرجع مصر".

لافتة إلى أنها وقبل الصعود إلى الطائرة المصرية، كان موظفي الطائرة المصرية مُتأهبين بالكمامات والقفازات وسبل التعقيم لليدين، بوضع "جل مطهر" على أياديهم أكثر من مرة وتعقيمهم والحقائب.. وحاليًا "ابنة منال سلامة" تستقر في مرسى علم بشكل مؤقت للاطمئنان على صحتها أولًأ ثم العودة إلى والديها، فقالت: "لما وصلنا الفندق تعقمنا والحقائب وهم يهتموا بوجباتنا؛ هي 3 وجبات يوميًا، وتقاس حرارتنا مرة صباحًا وليلًا".

في المقابل، أعادت والدتها نشر اللقطات عبر "انستجرام"، وسجلت تعليقها قائلة: "بنتي في الحجر الصحي، شكرا لمصر اللي حصل أرسى روح الانتماء للجيل الجديد"، وكانت "سلامة"، ذكرت عن ابنتها وراثتها حب التمثيل والإخراج عنها ووالدها، فكانت تميل إلى دراسة التمثيل لكن "سلامة" رفضت لذا اقنعها الأب دراسة الإعلام، شريطة الحصول على تدريبات بالتمثيل، وهي ما كانت تتلقاها بالولايات المتحدة الأمريكية.

طوال الوقت تسعى منال سلامة، والتي تلتزم بالعزل مع زوجها "أديب" هذه الأيام، إلى ترسيخ سمة الاعتماد على الذات، حسب كلماتها في برنامج "كلام ستات"، عبر فضائية "ON E"، بين ابنتها أميرة ونجلها الأكبر على، فلا تنفق المال إلا فيما يتعلق بدراستهما وعليهما العمل والاجتهاد لتوفير مصاريف تتماشى مع رغباتهم الإضافية في الترفيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منال سلامة الولايات المتحدة الفيروس كورونا ابنة منال سلامة تغادر امريكا ابنة منال سلامة

أخبار تهمك

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

إسرائيل تعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعة و نصف

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

بلاغ للنائب العام من إحدى الأمهات لإنقاذ طفلتها من الموت: "هربها برا مصر"

أبرزهم مع طليقته.. 15 صورة عائلية للفنان الهارب محمد علي يبحث عنها المصريين

تعرف على موعد لقاء درة مع الإعلامية منى الشاذلي (صور)

عمرو أديب يكشف تفاصيل صفقة عسكرية لمصر تقلق أمريكا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي