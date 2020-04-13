ابنة منال سلامة تكشف أسباب مغادرتها الولايات المتحدة وعودتها لمصر

عبرت أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، عن سعادتها من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي شهدتها خلال رحلتها في العودة من الولايات المتحدة الأمريكية -مقر دراستها للتمثيل حاليًا- إلى مصر.





لاحظت ابنة منال سلامة نوع من التساهل من الجانب الأمريكي، أثناء سفرها من إحدى الولايات الأمريكية إلى واشنطن لاستقلال الطائرة المصرية العائدة بالمصريين الراغبين في الرجوع إلى ديارهم، في حين ألتزم الموظفين التابعين لشركة مصر للطيران بارتداء الكمامات والقفازات حتى تم نقلها إلى مصر وتحديدًا إحدى الفنادق الفاخرة بمدينة مرسى عَلم التابعة لمحافظة البحر الأحمر، ولا تزال التأمينات الصحية قائمة.





ونشرت "أديب" لقطات مصورة، عبر "إنستجرام"، وتسجل فخرها بمصر قائلة: "بكل أمانة أنا فخورة ببلدي"، وبدأت تسرد محطات رحلتها: "أنا عايشة في أمريكا وبرجع مصر في الإجازات، وحصل اللي حصل وانتشر الفيروس وأنا وعائلتي قررنا أن أحسن حاجه أني أرجع مصر وأكون معاهم، لأننا مش عارفين إيه ممكن يحصل في العالم؟".





تابعت ابنة منال سلامة : "اللي أنا شوفته وأنا راجعه من أمريكا لمصر أبهرني جدًا وشوفت الولايات المتحدة مش واخدين الموضوع جد خالص"، وعن ملاحظتها قبل استقلال الطائرة المصرية قالت: "مطار الولاية إلى كنت فيها لا يرتدوا كمامات أو قفازات وبيتعاملوا كأن الموضوع عادي ودي من الحاجات اللي خلتني عايزه أرجع مصر".





لافتة إلى أنها وقبل الصعود إلى الطائرة المصرية، كان موظفي الطائرة المصرية مُتأهبين بالكمامات والقفازات وسبل التعقيم لليدين، بوضع "جل مطهر" على أياديهم أكثر من مرة وتعقيمهم والحقائب.. وحاليًا "ابنة منال سلامة" تستقر في مرسى علم بشكل مؤقت للاطمئنان على صحتها أولًأ ثم العودة إلى والديها، فقالت: "لما وصلنا الفندق تعقمنا والحقائب وهم يهتموا بوجباتنا؛ هي 3 وجبات يوميًا، وتقاس حرارتنا مرة صباحًا وليلًا".





في المقابل، أعادت والدتها نشر اللقطات عبر "انستجرام"، وسجلت تعليقها قائلة: "بنتي في الحجر الصحي، شكرا لمصر اللي حصل أرسى روح الانتماء للجيل الجديد"، وكانت "سلامة"، ذكرت عن ابنتها وراثتها حب التمثيل والإخراج عنها ووالدها، فكانت تميل إلى دراسة التمثيل لكن "سلامة" رفضت لذا اقنعها الأب دراسة الإعلام، شريطة الحصول على تدريبات بالتمثيل، وهي ما كانت تتلقاها بالولايات المتحدة الأمريكية.



