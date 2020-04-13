روي هودسون يكشف عن رأيه بشأن استكمال البريميرليج

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كشف روي هودسون المدير الفني لفريق كريستال بالاس عن رأيه بشأن استكمال الموسم الحالي من البريميرليج خاصة بعد توقف النشاط الرياضي في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.



ودعم مدرب كريستال بالاس فكرة استكمال الموسم بعد القضاء على فيروس كورونا، وان الموسم الجاري لابد أن يستأنف بشكل طبيعي.



وقال هودسون في تصريحات صحفية : "الجميع متفقون تمامًا نحتاج إلى نهاية لهذا الموسم، ونحن لا نريد وسائل مصطنعة لتقرير من يفوز بالدوري ومن يدخل في دوري الأبطال ومن يحصل على الهبوط والصعود".



وتابع : "من الناحية المثالية سيكون لدى لاعبينا 3 أو 4 أسابيع كحد أدنى للاستعداد للمباريات من جديد هذا الموسم".