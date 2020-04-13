Advertisements

عرض إنجليزي لضم نجم ريال مدريد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:34 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية أن نادي إيفرتون الإنجليزي دخل في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد للحصول على خدمات خاميس رودريجيز خلال الصيف.

من المتوقع أن يغادر النجم الكولومبي برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية ، وقد تم الفضل في عدد من الأندية بخدماته.

زعم تقرير حديث أن وكيل رودريجيز خورخي مينديز أجرى بالفعل محادثات مع كل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس قبل فترة الانتقالات الصيفية.


 ووفقًا لـ Il Giornale ، فإن إيفرتون في "مفاوضات متقدمة" لضم صانع الألعاب خاميس رودريجيز.

يدعي التقرير أن كارلو أنشيلوتي كان يائسًا لجلب رودريجيز إلى نابولي الصيف الماضي ، ويأمل الإيطالي الآن في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لإيفرتون.

أخبار تهمك

إسرائيل تعلن وفاة أحد أكبر الحاخامات بسبب فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تقلبات حادة.. بيان مهم للأرصاد بشأن طقس اليوم الاثنين

منذ ساعة و نصف

تعليق صادم من أستاذ طب نفسي على رفض دفن موتى كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يوم

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي