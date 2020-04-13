عرض إنجليزي لضم نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي إيفرتون الإنجليزي دخل في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد للحصول على خدمات خاميس رودريجيز خلال الصيف.





من المتوقع أن يغادر النجم الكولومبي برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية ، وقد تم الفضل في عدد من الأندية بخدماته.





زعم تقرير حديث أن وكيل رودريجيز خورخي مينديز أجرى بالفعل محادثات مع كل من مانشستر يونايتد ويوفنتوس قبل فترة الانتقالات الصيفية.









ووفقًا لـ Il Giornale ، فإن إيفرتون في "مفاوضات متقدمة" لضم صانع الألعاب خاميس رودريجيز.





يدعي التقرير أن كارلو أنشيلوتي كان يائسًا لجلب رودريجيز إلى نابولي الصيف الماضي ، ويأمل الإيطالي الآن في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لإيفرتون.



