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جريمة قتل في مسلسل "جمع سالم" تضع زينة في ورطة (تفاصيل)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تقوم الفنانة زينة بتصوير مشاهد مسلسلها الجديد "جمع سالم"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل،وتحدث خلال الأحداث جريمة قتل تضع زينة فى مأزق ستعلن عنها الحلقات، كما يتم سرقة منزلها للبحث عن أوراق تضعها في ورطة ثم تكشتف حقيقتها بأنها لقيطة،وتتوالى الأحداث في إطار درامي شيق.

يُشار أن مسلسل "جمع سالم"من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطى، محمد دسوقى، أيمن عزب، أحمد سلطان، حنان سليمان وتدور الأحداث فى إطار درامى اجتماعي حول فكرة "التبنى" والعلاقات الأسرية.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال زينة الدرامية مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"،وهو بطولة فتحي عبدالوهاب، نسرين أمين،حازم سمير،مي القاضي،محمد شاهين،وهو من إخراج زياد الوشاحي،تأليف محمد الصفتي.

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