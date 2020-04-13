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أول مذيعة محجبة تعلن عن إصابتها بـ"الكورونا"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
أعلنت المذيعة المصرية هناء عوني، إصابتها بفيروس "كورونا"، وهي أول مذيعة محجبة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأبلغت "هناء" متابعيها في بث مباشر لها علي ال " بي بي سي" ، أنها هي وزوجها إبراهيم زهران قد أصيبو بهذا الفيروس اللعين، حيث كان زوجها مصاب بسرطان الرئة من قبل.

وزفت البشري لمتابعيها انها قد تعافت تماماً من الفيروس بعد أن خضعت للحجر الصحي لفترة كبيرة، وأنها الآن بصحة جيدة، وأوضحت للجمهور ما كانت تشعر بة أثناء إصابتها بالفيروس.

وصرحت"عوني"علي الهواء:"هناك أعراض لا تحتمل، كالسعال المستمر، ودرجة الحرارة المرتفعة، وصعوبة النهوض من الفراش". وتابعت"هناء"في بعض الأحيان، لم أقدر أن ألمس جسدي، وآلام مبرحة بالجسد ، وآلام في الظهر، والأصعب هو إصابة إبراهيم".

يذكر أن عونى تبلغ من العمر 43 عامًا، وعملت 10 سنوات في التليفزيون المصري، ثم انتقلت وهي بعمر 31 عاما للعمل كمراسلة فى قناة "بى. بى. سى" العربية، التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك عام 2008.


وكانت هناء اول مذيعة محجبة تنضم "للبي بي سي" ، ووصف شعورها في هذا الوقت بأنة إحساس جميل ومختلف، لانها أول إمرأة تظهر مرتدية الحجاب علي قناة"بي بي سي" وخصوصاً أنهم ركزو علي كفائتها وليس شكلها

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