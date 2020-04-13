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أحمد العوضي يروج لمسلسل "الإختيار" بشخصية عشماوي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان أحمد العوضي، صورة له عبر صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وظهر "العوضي" في الصورة وهو بلحية كبيرة  وكان يرتدي تيشرت لونة أخضر، ليظهر في صورة الإرهابي كما ينبغي، وليجسد الدور بكل إتقان.

وعلق "أحمد" علي الصورة قائلاً: "عشماوي" وهو الدور الذي يجسدة"العوضي" في مسلسل "الإختيار" حيث أنة يقوم بدور الإرهابي هشام العشماوي "

وتبادل جمهور" العوضي"معة التعليقات حيث قالو :"والله سوريا نورت أراضيها بعد ما داست رجلك علي ترابها، أصحي ليغفلونا أبو عوضي، بعشقك أقسم بالله، مستنيك في رمضان.

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي إستشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
ﺇﺧﺮاﺝ: بيتر ميمي ، ﺗﺄﻟﻴﻒ: باهر دويدار، طاقم العمل: أمير كرارة أحمد العوضي، رضوى جودة، آسر ياسين، دينا فؤاد، سارة عادل.

 

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