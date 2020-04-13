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مصرع طيارين فى تحطم طائرة تابعة للجيش الباكستاني

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:55 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، تحطم طائرة تابعة لإحدى فروعه بالقرب من جوجرات، ما أسفر عن مقتل طيارين كانا على متنها، وفقًا لوسائل إعلام في إسلام آباد.

 

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية، أن الطائرة التي تحطمت بالقرب من جوجارات هي طائرة تدريب تابعة للجيش كانت في مهمة روتينية.

 

وأعلنت السلطات الباكستانية، مصرع الرائد عمر، وهو مدرب طيار، والملازم فايزان ، وهو طيار طالب، خلال تحطم الطائرة.

 

ويذكر أن تحطمت طائرة من طراز PAF F-16 بالقرب من شكربيران في إسلام آباد خلال تنفيذها بروفات على موكب يوم باكستان.

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