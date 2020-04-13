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مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 20 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
أصبح مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع من أكثر المسلسلات مشاهدة على مدار الأيام الماضية، ويبحث الناس عن مواعبد العرض والإعادة والقنوات الناقلة لمسلسل حكايات بنات الحلقة 20، حيث تصدر تريند جوجل.

مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 20

تم عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 20 مساء اليوم الأحد، على قناتي "ON" و"ON Drama"، حيث يتم عرض حلقات المسلسل من السبت للخميس في تمام الساعة 7:00

ويتم عرض حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 20 في تمام 10:00 على قناة "ON E دراما" ويتم إعادة كل حلقة الساعة الخامسة مساء.

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع العديد من المفاجآت والأحداث بين البطلات الأربعة، وطريقة تعاملهن مع الرجال.

ومسلسل حكايات بنات الجزء الرابع بطولة الفنانة هاجر أحمد، وميرنا نور الدين، وأسماء جلال، وهند عبد الحليم، وليلى حسين، ورمزي لينر، ومي حسين، وحازم إيهاب، وأحمد كرارة، وآخرين، والعمل يتولى إخراجه المخرج مصطفى أبو سيف.

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