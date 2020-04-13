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أندية اخترقت الحجر الصحي.. "تشيلسي آخرهم"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:00 ص
تشيلسي
تشيلسي
أميرة فطيم
أصاب فيروس كورونا الكرة الارضية بشلل تام، إلى جانب تعليق أغلب الأحداث الرياضية العالمية، إلى جانب اجتياحه الملاعب الأوروبية، وفرض حجر صحي على لاعبي العديد من الأندية.

وتجاهلت بعض الأندية القواعد الخاصة بالحجر الصحي، والذي تنص على ضرورة التزام المنازل، وذلك ضمن إجراءات السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير قائكة الأندية التي اخترقت الحجر الصحي:-

- تشيلسي
تجاهل نادي تشيلسي الإنجليزي، قواعد الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة من أجل مكافحو فيروس كوفيد 19.

قرر نادي تشيلسي فتح ملعب ستامفورد بريدج "معقل البلوز"، أمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للاقامة التدريبات الجماعية للفريق والحفاظ على اللياقة البدنية استعداداً لعودة النشاط الرياضي.

وكان ماركو فان جينكل لاعب تشيلسي، قد نشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء خوضه موانا داخل ملعب ستامفورد بريدج، معلقاً: "أشعر بالسعادة للسماح لنا بخوض التدريبات داخل الملعب، لكن أنصحكم بالبقاء في المنازل".

- توتنهام هوتسبير
انضم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى قائمة الأندية المخالفة لقواعد الحجر الصحي، بعدما أقام المدير الفني للفريق الاول للكرة بالنادي، البرتغالي جوزيه مورينيو حصة تدريبية للاعبي الفريق، الأمر الذي جعل إدارة النادي تقدم إنذار للمدرب.

وقدم المدرب البرتغالي اعتذار عن عدم تنفيذ تعليمات الحجر الصحي، مشددا على ضرورة اتباع النصائح الحكومية، لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أنه تم تأجيل منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كإجراء احترازي بعد تفشي الوباء المستجد.

- نهضة بركان المغربي
يعد نادي نهضة بركان أول ناد عربي يخرق قواعد نظام الحجر الصحي، حيث قرر النادي تغيير نظام تدريب لاعبيه بسبب عدم رضا الجهاز الفني على التمارين المنزلية التي يخوضها اللاعبون.

وأقام النادي حصتين تدريبيتين جماعيتين، بشاطئ السعيدية، على شكل مجموعات مصغرة بمساعدة، حيث يتدرب كل أربعة لاعبين لنصف ساعة، وعند انتهاء المدة يغادر اللاعبون الأربعة لتلتحق الدفعة الثانية بالمران.

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