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برلماني: يجب تحديد مواعيد لإغلاق المحال بعد أزمة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:13 ص
خالد مشهور
خالد مشهور
عبداللطيف هيبة
طالب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، دراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة الفيروس، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها 5 مساء مثل التوقيت الحالي.

وأوضح في بيان له اليوم، أنه كان قد قرر مجلس الوزراء منذ عدة سنوات إغلاق المحلات في العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين.

وأكد النائب أن هذا القرار سيساهم حال تطبيقه في تنظيم "عشوائية الشارع" والتخلص من الفوضى والضجيج طوال الليل دون مراعاة لحقوق المرضى والطلبة والسكان في الراحة والهدوء، مضيفا أن تحديد مواعيد غلق المحال، معمول به في دول كثيرة، ولا أحد يعترض على ذلك، ولكن المشكلة لدينا في حالة التسيب في بعض أجهزة المحليات مطالبا الحكومة بإلزام المحلات بمواعيد محددة بمراعاة التوقيتات الشتوية والصيفية بعد انتهاء الأزمة، مشيرا إلى ضروة أن يكون تطبيق مثل هذا النظام ملزما بتطبيق غرامات.

أحدث تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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