برلماني: يجب تحديد مواعيد لإغلاق المحال بعد أزمة كورونا

طالب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، دراسة إمكانية استمرار تطبيق قرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي والكافيهات في أوقات محددة بعد الانتهاء من أزمة الفيروس، مع تغيير المواعيد بتأخيرها بعض الساعات وعدم غلقها 5 مساء مثل التوقيت الحالي.





وأوضح في بيان له اليوم، أنه كان قد قرر مجلس الوزراء منذ عدة سنوات إغلاق المحلات في العاشرة مساء، ولكن لم يمتثل أحد لذلك القرار، ولم تنفذ الحكومة تهديداتها بفرض غرامات على المخالفين.





وأكد النائب أن هذا القرار سيساهم حال تطبيقه في تنظيم "عشوائية الشارع" والتخلص من الفوضى والضجيج طوال الليل دون مراعاة لحقوق المرضى والطلبة والسكان في الراحة والهدوء، مضيفا أن تحديد مواعيد غلق المحال، معمول به في دول كثيرة، ولا أحد يعترض على ذلك، ولكن المشكلة لدينا في حالة التسيب في بعض أجهزة المحليات مطالبا الحكومة بإلزام المحلات بمواعيد محددة بمراعاة التوقيتات الشتوية والصيفية بعد انتهاء الأزمة، مشيرا إلى ضروة أن يكون تطبيق مثل هذا النظام ملزما بتطبيق غرامات.





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