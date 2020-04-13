الأسهم اليابانية تنخفض مع ارتفاع المخاوف بشأن كورونا

انخفضت الأسهم اليابانية خلال تعاملاتها اليوم الاثنين تزامنا مع قلق المستثمرين بشأن تأثير تفشي فيروس كورونا على أرباح الشركات، بالرغم من ارتفاع أسهم كبرى شركات التنقيب عن النفط ارتفعت بعد أن اتفق منتجون كبار أخيرا على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق.





وهبط المؤشر نيكي 2.3 بالمئة إلى 19043.40 نقطة في نشاط محدود.





ونزل سهم نيديك كورب 1.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة المصنعة للمحركات الكهربائية إنها سترجئ الإعلان عن نتائج أعمالها والتي كان مقررا في الأصل الإعلان عنها في 24 أبريل نيسان، لكنها لم تذكر موعدا جديدا.





وهوي سهم سوميتومو للصناعات الكهربائية 3.7 بالمئة بعد أن أجلت الشركة تقرير نتائج أعمالها لمدة أسبوع إلى 19 مايو .





لكن سهم ياسكاوا إلكتريك خالف الاتجاه ليرتفع 0.2 بالمئة إذ قدمت الشركة توقعات فصلية بعد أن علقت توقعات أرباحها للسنة المالية الحالية.





وتتوقع الشركة المصنعة للروبوتات الصناعية تحقيق أرباح تشغيلية بقيمة أربعة مليارات ين للفترة بين مارس آذار ومايو أيار، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن تتكبد الشركة خسارة تشغيلية لذلك الفصل.





ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 بالمئة إلى 1405.91، مع تراجع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 باستثناء مؤشرين.





وتصدرت قطاعات النقل البحري والأرواق المالية والحديد والصلب قائمة القطاعات الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية.





وارتفع سهم إنبكس كورب، أكبر شركة للتنقيب عن النفط والغاز في اليابان، وشركة جابان بتروليوم اكسبلوريشن 1.5 بالمئة لكل منهما إذ انتعشت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن اتفق منتجون كبار على أكبر خفض للإنتاج على الإطلاق مع تضرر الطلب العالمي بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.







