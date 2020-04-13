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بالأسود.. راندا البحيري تشعل "إنستجرام"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية"فستانًا بأكمام طويلة باللون الاسود وكان شعرها منسدل مموج واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات احلى راندا في الدنيا اقسم بالله" وأضاف آخر"من أجمل الممثلات اللي نتابع فيهم انحبك واحد"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منورة يا نجمة".

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان محمد رجب ومحمود حجازي وايتن عامر.

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