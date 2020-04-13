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برلماني: أزمة كورونا فرصة لزيادة التصنيع المحلي
الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:16 ص
عبداللطيف هيبة
قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة كورونا قد تمثل فرصة أمام الصناعة المصرية لتحقيق خطوات أكبر نحو تعميق المنتج المحلى وتقليل الاعتماد قدر الإمكان على الاستيراد، مع وقف كافة خطوط الطيران مع الدول المختلفة.
وأوضح "متولي" في بيان له الإثنين، أنه يمكن استغلال الأزمة الحالة لزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وسد الاحتياجات بالتوجه إلى أسواقنا الداخلية التي لم تكن فى الحسبان ومحاولة إمدادها بما تحتاجه والاستمرار على هذا الأمر حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أنه في العشرة شهور الأولى من عام 2019 بلغ إجمالي حجم واردات مصر مع دول العالم إلى نحو 62.815 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي حجم الصادرات نحو 24.577 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية يجب أن تستغل هذه الفرصة وتواصل المصانع العمل مع اتباع كل الإجراءات الوقائية اللازمة لدعم التصنيع المحلى فى مواجهة هذه الأزمة خاصة أننا كنا نستورد من دول مصابة بشكل كبير مثل الصين وإيطاليا وبالتالى فإن الوقت مناسب للغاية لتعزيز نسبة المكون المحلى وتشجيع المنتجات الوطنية.
أحدث تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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