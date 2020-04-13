برلماني: أزمة كورونا فرصة لزيادة التصنيع المحلي

قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة كورونا قد تمثل فرصة أمام الصناعة المصرية لتحقيق خطوات أكبر نحو تعميق المنتج المحلى وتقليل الاعتماد قدر الإمكان على الاستيراد، مع وقف كافة خطوط الطيران مع الدول المختلفة.





وأوضح "متولي" في بيان له الإثنين، أنه يمكن استغلال الأزمة الحالة لزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وسد الاحتياجات بالتوجه إلى أسواقنا الداخلية التي لم تكن فى الحسبان ومحاولة إمدادها بما تحتاجه والاستمرار على هذا الأمر حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.





وأضاف أنه في العشرة شهور الأولى من عام 2019 بلغ إجمالي حجم واردات مصر مع دول العالم إلى نحو 62.815 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي حجم الصادرات نحو 24.577 مليار دولار في العشرة أشهر الأولى.





وأشار إلى أن الصناعة المصرية يجب أن تستغل هذه الفرصة وتواصل المصانع العمل مع اتباع كل الإجراءات الوقائية اللازمة لدعم التصنيع المحلى فى مواجهة هذه الأزمة خاصة أننا كنا نستورد من دول مصابة بشكل كبير مثل الصين وإيطاليا وبالتالى فإن الوقت مناسب للغاية لتعزيز نسبة المكون المحلى وتشجيع المنتجات الوطنية.



