طلب إحاطة يطالب الحكومة بإغلاق المستوصفات والمستشفيات الصغيرة

تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول ضرورة غلق المستوصفات الطبية والمستشفيات الصغيرة، مؤكدا أنها تمثل بؤرا لانتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، وبشكل خاص في القرى والأقاليم.





وأوضح أنه بالرغم من إعلان وزارة الصحة الإجراءات الوقائية للتعامل مع المرضى والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في المستشفيات؛ بهدف الوقاية ومكافحة انتقال العدوى بفيروس الكورونا المستجد 19-CoVID من المرضى إلى غير المرضى، أو العاملين في الرعاية الصحية أو الزوار، إلا أنهم لا يلتزمون بأبسط هذه الإجراءات والمتمثلة في التطهير المستمر وارتداء الكمامات الطبية.





وأضاف أن المستوصفات والمستشفيات الصغيرة تفتقد حتى إلى آلية فصل المخلفات الطبية الخطرة، والحادة، والعادية، والتي قد تساعد في انتقال المرض.





وأشار إلى أن المرضى المشتبه بهم يترددون في البداية لعدة أيام على هذه المستوصفات والمستشفيات القريبة من محل سكنهم، حتى تشتد الأعراض، ثم يتوجه إلى المستشفيات المتخصصة وإجراء التحاليل، وذلك بعد فترة كافية لانتقال المرض من المصاب إلى مواطنين آخرين وأطقم طبية بهذه الأماكن.





أحدث تطورات كورونا





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.



