غادة عبدالرازق تهنئ إليسا وهيفاء وهبي على أغنيتهم الجديدة





نشرت الفنانة غادة عبد الرازق فيديو للفنانة إليسا والفنانة هيفاء وهبي لأغنية إليسا الجديدة وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع التدوينات الصغيرة"تويتر"وعلقت "غادة" علي الفيديو قائلة:"أحلي كلام لإليسا وهيفا وهبي"وذلك لتعبر عن مدي إعجابها وإنبهارها بالأغنية.وتظهر إليسا في الفيديو وهي تتحدث إلى وهبي عبر الـ"Video Call" بينما ترتدي الفنانتان البيجاما، وكل واحدة منهما في منزلها، وتبدأ إليسا بالطلب من هيفاء أن تسمع أغنيتها الجديدة قبل أن تبدأ بالغناء.وتظهر رسالة في بداية المقطع تتضمن جملة "منتباعد اليوم وبكرا منرجع أقرب"، في دعوة للتباعد الجسدي بظل انتشار فيروس كورونا، ويشارك أيضا في المقطع عدد من الأشخاص المحبين لهيفا وإليسا عبر الاتصال.