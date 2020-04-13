مفيد رفاعي يكشف سبب تغيير اسم مسلسل "نصيبك يصيبك" لـ"بعد حين"

كشف المنتج مفيد الرفاعي عن سبب تغيير اسم مسلسله الجديد "نصيبك يصيبك" لـ"بعد حين".وتحدث "الرفاعي" في تصريح خاص لبرنامج "ذا إنسيدر بالعربي" عن ذلك السبب، حيث قال: "أن الأعمال الدرامية أو السينمائية عندما تكون في فترة الكتابة يكون لها عنوان مؤقت، ويتم تغييره بعد بداية التصوير لأن في أغلب الأحيان تكون هناك خطوط درامية ليست واضحة أثناء عملية الكتابة، وأن شركات الإنتاج تقوم باعتماد الاسم الذي ابتدت عليه الكتابة إذا كان مناسبًا للعمل".مسلسل" بعد حين "ذان يحمل في البداية اسم" نصيبك يصيبك "، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة،وهو من تأليف حميد المدني، واخراج مروان بركات، بطولة أحمد شعيب، العنود سعود، جيسي عبدو، شعيفان محمد، النجم ابراهيم الزدجالي، هند محمد، سمية رضا.