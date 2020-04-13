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بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة في قنا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
توافد العشرات من العمالة غير المنتظمة، المستحقين لمنحة الـ500 جنيه، على منافذ الصرف بمكاتب البريد والبنك الزراعي، بجميع قرى ومراكز المحافظة.


وشهدت المكاتب والمنافذ انضباطًا من المواطنين، وسط تنظيم عدد من شباب المبادرات في المحافظة لأعمال الصفوف، لمنع التزاحم والتكدس أمام المنافذ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه التقى بالمحاسب محمود عبدالوهاب رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا والمحاسب محمد فاضل الجندي مدير عام هيئة البريد بقنا لبحث استعدادات مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي لصرف منحة المستحقين من العمالة غير المنتظمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ.

وأوضح الداودي أنه ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة لحوالي 50 ألف مواطن من العمالة غير المنتظمة خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بقري ومراكز المحافظة، داعيا المواطنين المستحقين بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد استلام رسالة نصية علي رقم الموبايل الخاص بالمستحق محدد بها يوم وتاريخ الصرف لتجنب حدوث تزاحم أو تكدس.

 وأضاف أنه عقب انتهاء المدة المحددة للصرف سيتم تخصيص يوم آخر من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.

ووجه محافظ قنا مديري مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني لعمل التجهيزات اللازمة بمقرات الصرف وأماكن الانتظار وتنظيم حركة المواطنين لمنع حدوث تزاحم وإتباع الإجراءات الوقائية السليمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي: مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".

وفي سياق آخر أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن الدولة ستقوم بتكريم الأطقم الطبية والمتطوعين والعاملين فى المجال الصحى بشكل لائق على جهودهم الحثيثة في أداء الواجب الطبي والوطني فهم يخوضون معركة في الصفوف الأمامية بالنيابة عن الشعب المصري في الفترة الحالية ضد فيروس كورونا.

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