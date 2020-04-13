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دينا الشربيني تطرح البوستر الاول لمسلسل "لعبة النسيان"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
طرحت الفنانة دينا الشربيني، البوستر الأول لمسلسل "لعبة النسيان" الذي تشارك به خلال السباق الرمضاني القادم، من خلال نشره على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت دينا، على البوستر قائلة:"رقية في لعبة النسيان دينا الشربيني رمضان٢٠٢٠ انتاج شركة I PRODUCTIONS".


مسلسل "لعبة النسيان" تدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته الفنان أحمد داواد وإنجي المقدم ومحمود قابيل وأحمد فهمي إلى جانب عدد آخر من الفنانين.


يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني، مسلسل "زي الشمس"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور احداثة في إطار الإثارة والغموض، وشارك في بطولته الفنانة سوسن بدر وأحمد داود وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور.

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