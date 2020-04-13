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علي غزال يكشف سبب فشل انتقاله للزمالك

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:27 ص
علي غزال
علي غزال
مصطفى صابر
كشف لاعب وسط فريق لاريسا اليونانى علي غزال ، عن اقتراب نادي الزمالك بضمه خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن انتهت بالفشل .

وخلال تصريحات عبر قناة صدي البلد قال غزال:  "تفاوض معي نادي الزمالك من أجل ضمي فى ينايرالماضى، وتعثرت الأمور تعثرت فى النهاية".

وأضاف:"رحيلي لنادي لاريسا اليوناني تم بشكل سريع، وتدخل عمرو وردة وقتها لحسم الأمر، بعد بطولة الأمم الأفريقية الماضية، ومدرب الفريق اليوناني ساعدني على التأقلم بشكل سريع".

واختتم حديثه: "استبعادي من المنتخب المصري هي وجهة نظر فنية، ولم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني".

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