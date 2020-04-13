علي غزال يكشف سبب فشل انتقاله للزمالك

كشف لاعب وسط فريق لاريسا اليونانى علي غزال ، عن اقتراب نادي الزمالك بضمه خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن انتهت بالفشل .





وخلال تصريحات عبر قناة صدي البلد قال غزال: "تفاوض معي نادي الزمالك من أجل ضمي فى ينايرالماضى، وتعثرت الأمور تعثرت فى النهاية".





وأضاف:"رحيلي لنادي لاريسا اليوناني تم بشكل سريع، وتدخل عمرو وردة وقتها لحسم الأمر، بعد بطولة الأمم الأفريقية الماضية، ومدرب الفريق اليوناني ساعدني على التأقلم بشكل سريع".





واختتم حديثه: "استبعادي من المنتخب المصري هي وجهة نظر فنية، ولم يتواصل معي أحد من الجهاز الفني".



