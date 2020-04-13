لاميتا فرنجية تثير الجدل بوصلة رقص على "إنستجرام"

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال ترقص على أنغام أغنية أجنبية.وعلقت لاميتا، على مقطع الفيديو قائلة:"صباح الخير ابدا يومك على تيك توك".ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منورة الدنيا كلها" وأضاف آخر"فدوة لهل الجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صباح الجمال واللياقة وخفة الدم وملكة الملكات".يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية، شاركت في العديد من الأفلام المصرية، منها فيلم "عمرو وسلمى"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان تامر حسني ومي عز الدين.