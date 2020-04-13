Advertisements

لاميتا فرنجية تثير الجدل بوصلة رقص على "إنستجرام"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال ترقص على أنغام أغنية أجنبية.


وعلقت لاميتا، على مقطع الفيديو قائلة:"صباح الخير ابدا يومك على تيك توك".


ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منورة الدنيا كلها" وأضاف آخر"فدوة لهل الجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صباح الجمال واللياقة وخفة الدم وملكة الملكات".

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية، شاركت في العديد من الأفلام المصرية، منها فيلم "عمرو وسلمى"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته الفنان تامر حسني ومي عز الدين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاميتا فرنجية

أخبار تهمك

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يومين

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ريال مدريد يستنسخ خلفاء "كاسيميرو" في 3 لاعبين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من خطف صفقة مفاجأة من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

الأهلي يعرض على حارسه 60 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

منة جلال ترتدي بدلة العزل خوفا من كورونا

بعد أزمة كورونا.. هنادي مهنى تدخل عالم tik tok

على أنغام "مرسال لحبيبتي" محمد الشرنوبي يخطف الأنظار على إنستجرام

لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

لقاء الخميسي تشعل الـ"إنستجرام" بوصلة رقص

شيماء الحاج تشعل "إنستجرام" بوصلة رقص

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي