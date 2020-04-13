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البورصة تربح 5 مليار جنيه مع بداية تعاملات اليوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:29 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أخبار البورصة المصرية 

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، بدعم من مشتريات المصريين ، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع منذ أول الجلسة .
 
وربح رأس المال السوقي الي  5 ليصل في تلك اللظات الي 555.8 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 10371 نقطة، 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 1072 نقطة.

أخبار البورصة المصرية الأحد 12-4-2020

وإختتمت المؤشرات المصرية تداولات أمس أولى تداولات الأسبوع على تباين ، لينهى الرئيسى متراجعا بـ 0.82% عند 10237 نقطة ، فيما أغلق السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بـ 0.66% عند 1048 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداولات متوسطة لجلسة الأحد بلغت 483 مليون جنيه بحجم تداول 188 مليون سهم من خلال 22130 صفقة ، بمخطط سيولة 54% للشراء .

 هذا و قد سيطر الاداء العرضى المتذبذب على المؤشرات مع تبادل ادوار البيع و الشراء بين اسهم كلا المؤشرين الرئيسيين مع استمرار الاداء البيعى للاجانب و العرب مقابل شراء إنتقائى للمصريين مؤسسات و افراد ما انعكس على تباين اداء الاسهم التى شهد معظمها جنى ارباح داخل الجلسة و خاصة القياديات و التجارى الدولى بعد رالى صعودى عبر به منطقة الـ 65 جنيه مه نهاية تداولات الاسبوع الماضى ، ليسجل المستثمرون المصريون صافى شراء بـ 140.479 مليون جنيه مقابل تسجيل العرب و الاجانب صافى بيع بـ 46.211 و 94.268 مليون جنيه على التوالى ليتراجع رأس المال السوقى بـ 2.3 مليار جنيه مسجلا 550.899 مليارجنيه.

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