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لوسيشكو متمسك بضم فالكاو للهلال السعودي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:43 ص
فالكاو
فالكاو
وكالات
كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن إصرار المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الروماني رازافان لوسيشكو، على ضم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو إلى الفريق.

ذكر موقع ديغي سبورت الروماني، أن لوشيسكو أبلغ إدارة الهلال برغبته في ضم مهاجم غلطة سراي.

وأضاف الموقع أن إدارة الهلال عرضت على لوشيسكو عدداً من المهاجمين، لكن المدرب حدد فالكاو.

وأشار إلى أن سراي سيضطر للاستغناء عن اللاعب في ظل راتبه العالي، رغم تصريح فالكاو بشعوره بالسعادة مع الفريق التركي.

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