Advertisements

وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الشراكة بين المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص وذلك بلقاء مسئولى شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بمواقع العمل بالمشروعات المختلفة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الدولة، سواء بمواقع العمل، وأماكن مبيت العمال، مع استمرار العمل بالمواقع المختلفة، لمواصلة التنمية الاقتصادية والعمرانية التى تشهدها مصر حالياً، وكذا الحفاظ على فرص العمل التى يوفرها هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أنه التقى مسئولى شركات المقاولات أكثر من مرة منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، لبحث آليات استمرار العمل، مع أخذ جميع الاحتياطات للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، باعتبارها أولوية هامة جدا، كما يتم الاستماع إلى مطالب الشركات، وأوجه التعاون المشترك فى التعامل مع هذه الأزمة.


كما تابع الوزير مع مسئولى الشركة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تتولى تنفيذها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تنفذ الشركة مشروعين بكل من القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بنظام الشراكة مع الهيئة.


مرفق صور

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من خطف صفقة مفاجأة من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يستنسخ خلفاء "كاسيميرو" في 3 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يومين

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعرض على حارسه 60 مليون جنيه

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي