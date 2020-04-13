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برلمانية تشيد بتوزيع القوات المسلحة الكمامات مجانا في الأماكن العامة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:47 ص
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عبداللطيف هيبة
أشادت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بجهود القوات المسلحة في مكافحة فيروس كورونا، وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانًا بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق، ومواقف النقل الجماعي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للقائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت عطوة، في بيان لها، أن جميع المؤسسات وأجهزة الدولة تنفذ تكليفات الرئيس، وعلى اهتمام كبير بتطهير وتعقيم الأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وتوزيع الكمامات مجانا عليهم، لا سيما في المواصلات والأماكن العامة التي تستلزم عملية تعقيم باستمرار للتأكد من وقايتها.

ولفتت أن وسائل المواصلات تمثل بؤر تجمعات لا بد من تعقيمها وأخذ كافة الاحتياطات والتعليمات التي أعلنها الحكومة للوقاية من خطر هذا الوباء.

أحدث تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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