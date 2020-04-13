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بدون مكياج.. آيتن عامر من الحجر المنزلي
الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:59 ص
رشا عادل
شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة جديدة لها من الحجر المنزلي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بالبجامة وبدون مكياج.
وعلقت آيتن، على الصورة قائلة:"قلت انزلكوا صورة من الحجر المنزلى من غير مكياج بس طبعا بعد ما عملت سكراب وحطيت كريم ولزقت وشى فى الشباك عشان الشمس طبعا خطوات سهلة وبسيطة يومكم جميل ان شاء الله وربنا هيعدى الايام دى على خير انا متفائلة".
يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب ومحمود حجازي وراندا البحيري وعبير صبري وهبة مجدي.
وعلقت آيتن، على الصورة قائلة:"قلت انزلكوا صورة من الحجر المنزلى من غير مكياج بس طبعا بعد ما عملت سكراب وحطيت كريم ولزقت وشى فى الشباك عشان الشمس طبعا خطوات سهلة وبسيطة يومكم جميل ان شاء الله وربنا هيعدى الايام دى على خير انا متفائلة".
يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب ومحمود حجازي وراندا البحيري وعبير صبري وهبة مجدي.
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قلت انزلكوا صورة من #الحجر_المنزلى من غير مكياج ، بس طبعا بعد ما عملت سكراب ، و حطيت كريم و لزقت وشى فى الشباك عشان الشمس طبعا خطوات سهلة و بسيطة 😂😘 يومكم جميل ان شاء الله 😘 و ربنا هيعدى الايام دى على خير #انا_متفائلة ♥️ #ayten3amer #ayten_amer #egyptian_actress #actress #celebrity #egypt #ايتن_عامر # #fashion #nomakeup #clothing #fashionable #swag #celebritystyle #celebritymakeup #celebrities #celebrityhair #style #musthave #girly #classy #fashiondiaries #ام_ايتن #accessories #loveit #i10 #الاخ_الكبير
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