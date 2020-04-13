Advertisements

بدون مكياج.. آيتن عامر من الحجر المنزلي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة جديدة لها من الحجر المنزلي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بالبجامة وبدون مكياج.


وعلقت آيتن، على الصورة قائلة:"قلت انزلكوا صورة من الحجر المنزلى من غير مكياج بس طبعا بعد ما عملت سكراب وحطيت كريم ولزقت وشى فى الشباك عشان الشمس طبعا خطوات سهلة وبسيطة يومكم جميل ان شاء الله وربنا هيعدى الايام دى على خير انا متفائلة".

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب ومحمود حجازي وراندا البحيري وعبير صبري وهبة مجدي.

 
View this post on Instagram

قلت انزلكوا صورة من #الحجر_المنزلى من غير مكياج ، بس طبعا بعد ما عملت سكراب ، و حطيت كريم و لزقت وشى فى الشباك عشان الشمس طبعا خطوات سهلة و بسيطة 😂😘 يومكم جميل ان شاء الله 😘 و ربنا هيعدى الايام دى على خير #انا_متفائلة ♥️ #ayten3amer #ayten_amer #egyptian_actress #actress #celebrity #egypt #ايتن_عامر # #fashion #nomakeup #clothing #fashionable #swag #celebritystyle #celebritymakeup #celebrities #celebrityhair #style #musthave #girly #classy #fashiondiaries #ام_ايتن #accessories #loveit #i10 #الاخ_الكبير

A post shared by Ayten Amer (@aytenamer) on

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يومين

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعرض على حارسه 60 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يستنسخ خلفاء "كاسيميرو" في 3 لاعبين

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من خطف صفقة مفاجأة من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

راندا البحيري تتألق إطلالة تخطف الأنظار على "إنستجرام"

"بفسات أسود".. جيهان خليل تخطف الأنظار عبر "إنستجرام"

راندا البحيري تروج لفيلمها الجديد"أسوار عالية"

بـ"هوت شورت وبروكة".. راندا البحيري في أحدث ظهور لها على إنستجرام

لوك جديد..آيتن عامر تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي