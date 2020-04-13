بدون مكياج.. آيتن عامر من الحجر المنزلي

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بصورة جديدة لها من الحجر المنزلي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة بالبجامة وبدون مكياج.وعلقت آيتن، على الصورة قائلة:"قلت انزلكوا صورة من الحجر المنزلى من غير مكياج بس طبعا بعد ما عملت سكراب وحطيت كريم ولزقت وشى فى الشباك عشان الشمس طبعا خطوات سهلة وبسيطة يومكم جميل ان شاء الله وربنا هيعدى الايام دى على خير انا متفائلة".يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "الأخ الكبير"، الذي عرض مؤخرًا على أحدى القنوات الفضائية، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب ومحمود حجازي وراندا البحيري وعبير صبري وهبة مجدي.