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"ياريت أقدر أشيل اسمك من البطاقة".. أسرار تبرأ ابنة الفنان الإخواني محمد شومان منه
الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:53 ص
أحمد القاسم
"ياريت أقدر أشيل اسمك من البطاقة"، بتلك الكلمات تبرأت ابنة الفنان الإخواني الهارب خارج البلاد محمد شومان من والدها بسبب موقفه الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية طيلة السنوات الأخيرة، موضحة أنها غير راضية عن والدها وموقفه تجاه الجماعة وهجومه على الدولة المصرية.
وجاء موقف لوجين شومان بعد إصدار الفنان لبيان طالب فيه بإنقاذ أسرته، لترد عليه الفتاة: "إحنا مش أسرتك.. إنت مجرد إسم في البطاقة.. واحنا مالناش صلة بيك.. وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين"، متابعة عن مطالبه بشأن الإفراج عن ابنه: "بنك اللى بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللى أمه ربته".
واستطردت: "مفيش أذى علينا من الدولة.. أنت وجودك هو اللي أذى لينا.. حاولنا نشيل اسمك من البطاقة معرفناش.. وياريت الدولة تساعدنا في ده".
كيف دعم محمد شومان الإخوان؟
وهناك تاريخ طويل من دعم الفنان الهارب لجماعة الإخوان، فمنذ أن ظهروا على الساحة استغل الفن في خدمة الجماعة، فدعم دستور 2012، كما ظهر على قناة "25 يناير" الداعمة وقتها للإخوان، كما كان بطل فيلم "تقرير"الذى أنتج ما يسمى بشركة سينما النهضة التي أعلنت فى عهد الإخوان أنها تهدف إلى دعم والتطوير الفن ليتوافق مع قيم المجتمع.
ويوما بعد الآخر خلال عام حكم الإخوان بدأ شومان دعم الجماعة بالظهور على قنواتها فتحدث شومان في قناة "مصر 25"، عن إتخاذ دين الإسلام كقدوة للنخبة المصرية، وكذلك أيد سياسات الجماعة في الحكم وقتها.
وخلال الأحداث التي تلت ثورة 30 يونيو، شارك شومان فى اعتصام رابعة العدوية واعتلى المنصة وظل يهتف باسم الإخوان وإعتبر وقتها قتلى الجماعة "شهداء" وسار على نفس نهج شعارات الإخوان الزائفة بإعلان أن الاعتصام ما هو إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية، متناسيا الجرائم التي وقعت فيه من أفراد الجماعة.
وبعد سقوط الجماعة هرب إلى تركيا وإنضم لصفوف إعلام الإخوان وذلك من أجل التربح من وراء ذلك الدعم رغم أنه واحد ممن كانوا يناصرون الحزب الوطني في عهد مبارك، وشارك في حملات دعائية ضد الإخوان من قبل، حسب مؤسسة ماعت.
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