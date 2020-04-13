"ياريت أقدر أشيل اسمك من البطاقة".. أسرار تبرأ ابنة الفنان الإخواني محمد شومان منه

"ياريت أقدر أشيل اسمك من البطاقة"، بتلك الكلمات تبرأت ابنة الفنان الإخواني الهارب خارج البلاد محمد شومان من والدها بسبب موقفه الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية طيلة السنوات الأخيرة، موضحة أنها غير راضية عن والدها وموقفه تجاه الجماعة وهجومه على الدولة المصرية.





وجاء موقف لوجين شومان بعد إصدار الفنان لبيان طالب فيه بإنقاذ أسرته، لترد عليه الفتاة: "إحنا مش أسرتك.. إنت مجرد إسم في البطاقة.. واحنا مالناش صلة بيك.. وقطعنا كل ما له علاقة بيك من 5 سنين"، متابعة عن مطالبه بشأن الإفراج عن ابنه: "بنك اللى بتناشد السلطات علشان تطلعه ماتحملتش مسئوليته من وهو عنده سنة ونص واللى أمه ربته".





واستطردت: "مفيش أذى علينا من الدولة.. أنت وجودك هو اللي أذى لينا.. حاولنا نشيل اسمك من البطاقة معرفناش.. وياريت الدولة تساعدنا في ده".





كيف دعم محمد شومان الإخوان؟