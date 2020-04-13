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تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
أعلنت شركة تويوتا موتور أنها تخطط لإطلاق طرازها الجديد تويوتا هاريير Toyota Harrier، المعروفة سابقًا في الأسواق خارج اليابان باسم لكزس RX، وسيتم الكشف عنها في يونيو 2020، بطرازين من مجموعة نقل الحركة، وهما هجين سعة 2.5 لتر مع ناقل حركة كهربائي متغير باستمرار (CVT) أو محرك بسعة 2.0 لتر طبيعي مع Direct Shift-CVT.

تتميز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة (SUV) ذات 5 مقاعد بتصميم حاد، وتشمل المزايا البارزة في التصميم مصابيح مميزة واستمرارية الخطوط التي تتدفق من الشواية العلوية الأمامية إلى المصابيح الأمامية.

يتميز السقف البانورامي، الذي تستخدمه تويوتا لأول مرة، بظلال كهربائية ونوافذ لونية كهربائية يمكن تعتيمها للحصول على أجواء إضاءة أكثر نعومة في المقصورة.

يأتي الطراز الجديد من تويوتا هاريير Toyota Harrier، مع منصة تويوتا العالمية للهندسة المعمارية (GA-K) التي تخلق جسمًا صلبًا للغاية مع مركز ثقل منخفض للحصول على راحة أفضل للركوب وأداء القيادة.

يستفيد نظام التعليق من دعامات MacPherson في الأمام وإعداد عظم الترقوة المزدوج في الخلف.
تتضمن ميزات الأمان مساعد المنعطفات النشط (ACA) للتحكم في الكبح لمنع الفهم عند الزوايا.

هناك أيضًا Toyota Safety Sense، الذي يستخدم نظام أمان قبل التصادم يكتشف المشاة أثناء النهار والليل ، وكذلك راكبي الدراجات خلال النهار.

تتضمن التكنولوجيا المتقدمة هنا نظام Sonar Clearance للتطهير مع فرامل دعم لوقوف السيارة (كائنات ثابتة) تساعد على تقليل أو تخفيف الأضرار الناجمة عن التصادمات أثناء القيادة منخفضة السرعة في مواقف السيارات.

تتيح المرآة الداخلية الرقمية، التي تستخدمها تويوتا لأول مرة، تسجيل الصور في مقدمة السيارة وخلفها أثناء القيادة.


تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)
تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)
تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)
تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)
تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)
تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)
تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)
تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)
تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)
تويوتا تكشف النقاب عن Toyota Harrier الجديدة في اليابان (صور)

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لكزس RX شركة تويوتا سيارات جديدة تويوتا هاريير تويوتا أخبار السيارات Toyota Harrier

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