تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.25% بمستهل تعاملات الإثنين













إستهل سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الاثنين؛ علي تراجع وذلك للجلسة الثانية على التوالي متأثراً بهبوط البنوك والطاقة ، و تراجع أداء المؤشر العام - تاسي بنسبة 0.26%، إلى مستوى 6847.99 نقطة فاقداً 17.75 نقطة ، وجرى التعامل على 46.80 مليون سهم بقيمة 945.93 مليون ريال، موزعة على 48.40 ألف صفقة.





وتصدر التراجعات سهم الرياض ريت بنسبة 2.23%، تلاه سهم إكسترا بنحو1.99%، كما انخفض أداء سهم البحري بنسبة 1.88% ، وفي المقابل، تصدر الارتفاعات سهم وفرة بنسبة 5.87%، وطباعة وتغليف بنحو 3.96%، كما ارتفع أداء سهم اللجين بنحو 3.70% ، وتصدر نشاط التداولات سهم الإنماء بنحو 6.61 مليون سهم بقيمة 106.952 مليون ريال.









وتصدر القطاعات المتراجعة بسوق الأسهم السعودية ، قطاع الاتصالات بنحو 1.08%، كما نزل قطاع البنوك بنحو 0.33%، وتراجع أيضاً قطاع الطاقة بنحو 0.25% ، وفي المقابل، ارتفع قطاع المواد الأساسية بنحو 0.17%.





وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" فقد ارتفع بنحو 0.19% إلى مستوى 5934.88 نقطة رابحاً 11.16 نقطة.





وتصدر سهم العمران الارتفاعات بنسبة 7.12%، والتطويرية الغذائية بنحو 1.92% ، وفي المقابل، تراجع وحيداً سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 5.82%.





وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الأحد على تراجع متأثراً بهبوط قطاع المواد الأساسية والبنوك، بعد ارتفاعه خلال 8 جلسات ماضية، بنسبة 2.01 إلى مستوى 6865.74 نقطة فاقداً 140.50 نقطة.