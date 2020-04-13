Advertisements

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.25% بمستهل تعاملات الإثنين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:45 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير



إستهل سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الاثنين؛  علي تراجع وذلك للجلسة الثانية على التوالي متأثراً بهبوط البنوك والطاقة ، وتراجع أداء المؤشر العام - تاسي بنسبة 0.26%، إلى مستوى 6847.99 نقطة فاقداً 17.75 نقطة ،وجرى التعامل على 46.80 مليون سهم بقيمة 945.93 مليون ريال، موزعة على 48.40 ألف صفقة.

وتصدر التراجعات سهم الرياض ريت بنسبة 2.23%، تلاه سهم إكسترا بنحو1.99%، كما انخفض أداء سهم البحري بنسبة 1.88% ، وفي المقابل، تصدر الارتفاعات سهم وفرة بنسبة 5.87%، وطباعة وتغليف بنحو 3.96%، كما ارتفع أداء سهم اللجين بنحو 3.70% ، وتصدر نشاط التداولات سهم الإنماء بنحو 6.61 مليون سهم بقيمة 106.952 مليون ريال.


وتصدر القطاعات المتراجعة  بسوق الأسهم السعودية ، قطاع الاتصالات بنحو 1.08%، كما نزل قطاع البنوك بنحو 0.33%، وتراجع أيضاً قطاع الطاقة بنحو 0.25% ، وفي المقابل، ارتفع قطاع المواد الأساسية بنحو 0.17%.

وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" فقد ارتفع بنحو 0.19% إلى مستوى 5934.88 نقطة رابحاً 11.16 نقطة.

وتصدر سهم العمران الارتفاعات بنسبة 7.12%، والتطويرية الغذائية بنحو 1.92% ، وفي المقابل، تراجع وحيداً سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 5.82%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الأحد على تراجع متأثراً بهبوط قطاع المواد الأساسية والبنوك، بعد ارتفاعه خلال 8 جلسات ماضية، بنسبة 2.01 إلى مستوى 6865.74 نقطة فاقداً 140.50 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفرة

أخبار تهمك

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة كوميديان شهير بسبب إصابته بفيروس"كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من خطف صفقة مفاجأة من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خادم الحرمين يصدر أمرًا جديدًا بشأن حظر التجول

منذ يومين

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يعرض على حارسه 60 مليون جنيه

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يستنسخ خلفاء "كاسيميرو" في 3 لاعبين

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

البوصة تنهى جلسة أخر الأسبوع على تراجع بضغط من خسائر جماعية للقطاعات

البورصة السعودية تواصل التراجع للجلسة الرابعة على التوالى

بورصة دبي تربح 421 مليون جنيه بختام جلسة اليوم

صعود البورصات الخليجية بإستثناء "القطرية "

المؤشر السعودي يفقد 32.6 نقطة من رصيده بمستهل جلسة الأثنين

بورصة السعودية تهبط بنسبة 0.27% في ختام تعاملات الأحد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي