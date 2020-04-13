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أمريكا تعلن وفاة أحد أصدقاء ترامب بفيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:00 ص
ترامب
ترامب
وكالات

أفادت مجلة "تايم" الأمريكية، في خبر لها اليوم الاثنين، بوفاة ستانلي تشيرا، أحد أصدقاء الرئيس دونالد ترامب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وذكرت المجلة الأمريكية، أن ستانلي تشيرا أحد المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية، وقد توفي متأثرا بإصابته بالفيروس التاجي "كورونا" بعد أن بلغ أواخر السبعينات من عمره.

 

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الأمريكي ترامب، خلال إيجاز صحفى بالبيت الأبيض، عن صديق له مريض وفى غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته غير مستقرة.

 

وسجلت السلطات الصحية الأمريكية، 22105 حالة وفاة، و560425 حالة إصابة في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية.

 

وبعث ترامب، رسالة إلى الشعب بمناسبة عيد الفصح، ركز فيها على تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، متعهدا باحتواء الأزمة الحالية.

 

وتشهد الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات حول العالم حتى الآن، جراء العدوى التي شلت اقتصاد معظم الدول.

 

وكان فيروس كورونا قد انتشر حتى الآن في 210 دول ومنطقة حول العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز الـمليون و853 ألف حالة والوفيات 114 ألفا، وتم شفاء ما يقارب 423 ألف حالة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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