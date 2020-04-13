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مؤشر سوق دبي المالي يبدأ تعملات اليوم علي تراجع بنسبة 0.11%

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:01 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.11% خاسراً 2 نقطة ليصل إلى مستوى 1904.14 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 204.6 مليون سهم محققة ما قيمته 212.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3827 صفقة لعدد 35 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقرت 4 أسهم.
 

وتراجعت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.91%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.35%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.26%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.92%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%.
 
 وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ،  سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.91%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 14.32%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.65%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 17 مليون ورقة بقيمة 43 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 0.40%.

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