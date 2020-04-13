تقارير.. استاد ويمبلي الأقرب لاستضافة مباريات البريميرليج

عرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إتاحة إستاد "ويمبلي"، ومركز "سانت جيمس بارك"، كموقعين محايدين للمساعدة في استكمال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.





ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية، أن الاتحاد يرغب في المساعدة في استكمال المباريات، والتي ستقام دون حضور الجماهير، في حالة اتخاذ القرار باستئناف المنافسات المتوقفة حالياً، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.





وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد يسعى للمساهمة في الجهود المبذولة لاستكمال مسابقة الدوري، عبر إتاحة ملعب ويمبلي، وكذلك استضافة الفرق في المعسكر الخاص بالمنتخبات، للمساعدة على تقليل انتقالات اللاعبين والمسؤولين، وممثلي وسائل الإعلام.





وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ أوائل مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.