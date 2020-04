مصطفى حجاج عن سبب إحيائه لحفل غنائي لايف: شعبنا المصري بيحب الفرح

View this post on Instagram

. #مصطفى_حجاج يحيي حفل "اونلاين" ويسعد جمهوره خلال #الحجر_المنزلي #TheInsiderAr #على_أوان #تلفزيون_دبي #TheInsider @dubaitv @onawaan @mostafahagagnj @hanymahrous99