Advertisements

مصطفى حجاج عن سبب إحيائه لحفل غنائي لايف: شعبنا المصري بيحب الفرح

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشف الفنان مصطفى حجاج عن عن سبب احيائه لحفل غنائي عن طريق اللايف الخاص بحسابه عبر "يوتيوب".

وتحدث مصطفى في تصريح خاص لبرنامج "ذا إنسيدر بالعربي" عن ذلك السبب، حيث قال أن :"الناس ملتزمة المنازل وتشعر بخنقة شديدة من عدم الخروج، وأن معظم الشعب المصري يحب الخروج والاستمتاع بحياته،وأنهم لم يعتادوا على هذه الأمور من قبل".

وتابع مصطفى حجاج قائلًا :"أن المطربين يحاولون جاهدًا في تسلية الجمهور لكي يتغلبون على الملل الذي قد يواجههم من المكوث في المنزل ".


والجدير بالذكر أن مصطفى حجاج، طرح مؤخرًا أغنية "نصيبي وقسمتي"، وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتريات يحيى الموجي، وجيتار مصطفى أصلان ، وعود محمدالبرماوي، أن جى ميوزيك هاني محروس.

أخبار تهمك

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ يوم

الأهلي يعرض على حارسه 60 مليون جنيه

منذ ساعتين و 45 دقيقة

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يحدد سعر بيع نجمه لبرشلونة

منذ ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

انتهاء أعمال تركيب مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش (صور)

منذ أقل من ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

3 مؤشرات تؤكد رفض كريستيانو رونالدو العودة لريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

كارثة جديدة تضرب الصين بعد جائحة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

يوفنتوس يحدد سعر بيع نجمه لبرشلونة

11:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي