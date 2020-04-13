مصطفى حجاج عن سبب إحيائه لحفل غنائي لايف: شعبنا المصري بيحب الفرح

كشف الفنان مصطفى حجاج عن عن سبب احيائه لحفل غنائي عن طريق اللايف الخاص بحسابه عبر "يوتيوب".وتحدث مصطفى في تصريح خاص لبرنامج "ذا إنسيدر بالعربي" عن ذلك السبب، حيث قال أن :"الناس ملتزمة المنازل وتشعر بخنقة شديدة من عدم الخروج، وأن معظم الشعب المصري يحب الخروج والاستمتاع بحياته،وأنهم لم يعتادوا على هذه الأمور من قبل".وتابع مصطفى حجاج قائلًا :"أن المطربين يحاولون جاهدًا في تسلية الجمهور لكي يتغلبون على الملل الذي قد يواجههم من المكوث في المنزل ".والجدير بالذكر أن مصطفى حجاج، طرح مؤخرًا أغنية "نصيبي وقسمتي"، وهي من كلمات والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتريات يحيى الموجي، وجيتار مصطفى أصلان ، وعود محمدالبرماوي، أن جى ميوزيك هاني محروس.