رجل أعمال مصري بالإمارات يتبرع بـ5 ملايين جنيه لدعم العمالة

حصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة، على دعم مالي من رجل الأعمال المصري بدولة الإمارات العربية "بيشوي عماد عزمي" وهو الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، وذلك للإعلان عن دعم الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه مصري.





كان ذلك في استجابة فورية لقرار الحكومة إطلاق حساب رقم ٢٠٣٠ لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا المستجد.





وأوضح بيان صحفى لوزارة الهجرة، اليوم الاثنين، أن رجل الأعمال المصري نقل للوزيرة فخر الأسرة بدعم الوطن في وقت يحتاج من الجميع لتضافر الجهود، مشيرة إلى أن والده عماد عزمي من المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" المنعقد العام الماضي.





وكان قد استقرت أعماله منذ ثلاثين عاما بدولة الإمارات، حيث أسس شركة الشعفار للمقاولات العامة، والتي تعمل في مجال المقاولات والبناء والاستثمار العقاري، والصناعات المرتبطة بمجال المقاولات وذلك بالشراكة مع الجانب الإماراتي.





ولفت المهندس بيشوي عزمي إلى قيام الشركة بفتح فرع للشركة بمصر منذ نحو عشر سنوات تعمل بالوطن بكل فخر، مشيرا إلى نجاح وتزايد حجم الأعمال في مصر باستمرار.





وقال عزمي، خلال اتصاله بوزيرة الهجرة: "ندعم الجهد الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية، ويشهد العالم كله الدور الهام لمصر في ظل قيادتكم وفي تلك المرحلة من انتشار لفيروس كورونا، يضعنا جميعا أمام مسئولية التكاتف وتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لأهلنا في مصر، حتى نتمكن من مساعدة الحكومة المصرية في تلك الأزمة العالمية، وما ستخلفه ذلك من تراجع على كافة المستويات خاصة الاقتصادي، ليحتم ذلك على الجميع الوقوف صفا واحدا لدعم الشعب المصري في تلك المرحلة"‬.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم اجتماعها الدوري، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل وهى "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الامديد، ملوى ومستشفى قها".





واطمأنت خلال الاجتماع على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.





ووجهت بضرورة تواجد فرق للدعم النفسى بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم.





ووجهت الوزيرة أيضًا بتواجد مسئول بصفة مستمرة من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى وعلى رأسها ارتداء وخلع الملابس الوقائية بشكل آمن.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.