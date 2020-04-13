رئيس جامعة القاهرة يتفقد معهد الأورام والفرنساوي وقصر العيني

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددا من المستشفيات الجامعية، علي رأسها المعهد القومي للأورام وقصر العيني ومستشفي الفرنساوي، وذلك للاطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور الخشت، خلال زيارته لمعهد الأورام، علي أن الأطقم الطبية والتمريض هي خط الدفاع الأول، ويقومون بعمل عظيم لصالح الوطن، وعليهم أن يكون حريصين في التعامل وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحرص شديد.

وقال الدكتور الخشت، إن قرار السيد رئيس الجمهورية بإجراء الكشف الطبي علي كافة العاملين بالمعهد للاطمئنان عليهم جميعًا يؤكد حرص الدولة المصرية علي حياة شعبها مهما كلف الأمر، مؤكدا علي إننا جميعا في مركب واحدة ولابد من التكاتف للعبور بالوطن من هذه الازمة العالمية.

وقال الدكتور الخشت، إن قرار السيد رئيس الجمهورية بإجراء الكشف الطبي علي كافة العاملين بالمعهد للاطمئنان عليهم جميعًا يؤكد حرص الدولة المصرية علي حياة شعبها مهما كلف الأمر، مؤكدا علي إننا جميعا في مركب واحدة ولابد من التكاتف للعبور بالوطن من هذه الازمة العالمية.

كما زار الدكتور الخشت، مستشفيات قصر العيني للتأكد من الإجراءات الاحترازية، خاصة في التعامل مع المرضي الذين يتوافدون على المستشفي، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تواصل عملها مع تطبيق اعلي معدلات الإجراءات الوقائية والاحترازية الموضوعة في خطة الجامعة منذ ٢٦ يناير ٢٠٢٠ وتحديثاتها اللاحقة وطبقا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

كما زار الدكتور الخشت، مستشفيات قصر العيني للتأكد من الإجراءات الاحترازية، خاصة في التعامل مع المرضي الذين يتوافدون على المستشفي، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تواصل عملها مع تطبيق اعلي معدلات الإجراءات الوقائية والاحترازية الموضوعة في خطة الجامعة منذ ٢٦ يناير ٢٠٢٠ وتحديثاتها اللاحقة وطبقا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأجري الدكتور الخشت، زيارة لمستشفي قصر العيني الفرنساوي، للتأكد من الإجراءات الاحترازية، وعمليات التعقيم والتطهير بشكل دوري لكافة أرجاء المستشفي وغرف الكشف والعيادات.

وأجري الدكتور الخشت، زيارة لمستشفي قصر العيني الفرنساوي، للتأكد من الإجراءات الاحترازية، وعمليات التعقيم والتطهير بشكل دوري لكافة أرجاء المستشفي وغرف الكشف والعيادات.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة القاهرة أجرى العديد من الزيارات الميدانية في إطار المتابعة، ولم يتم الإعلان عنها.

جدير بالذكر أن رئيس جامعة القاهرة أجرى العديد من الزيارات الميدانية في إطار المتابعة، ولم يتم الإعلان عنها.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم اجتماعها الدوري، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل وهى "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الامديد، ملوى ومستشفى قها".





واطمأنت خلال الاجتماع على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.





ووجهت بضرورة تواجد فرق للدعم النفسى بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم.





ووجهت الوزيرة أيضًا بتواجد مسئول بصفة مستمرة من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى وعلى رأسها ارتداء وخلع الملابس الوقائية بشكل آمن.



