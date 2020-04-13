الصحة الكويتية تسجل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1300، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح، في وقت سابق، عبر حسابه على موقع تويتر، شفاء 12 حالة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شفيت من الفيروس المستجد إلى 123 حالة منذ بداية تفشيه بالبلاد.

وقال الصباح: "الحمد لله. شفاء 12 حالة ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 123 حالة".

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، قد توقع استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، حتى أوائل العام المقبل 2021.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم ستصل إلى نحو 3 ملايين إصابة في نهاية أبريل الجاري، كما ستتضاعف في الشهر التالي مايو المقبل، بحسب تقديراته.

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.