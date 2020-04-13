نبيل الحلفاوي: انحني شكرًا وعرفانًا وتقديرًا للجيش الأبيض

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وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة شكر لجيش مصر لجهودهم الكبيرة التي يقومون بها في مكافحة فيروس كورونا،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب نبيل الحلفاوى تغريدة جديدة، قال فيها:" كنت أقول دائما أن أسمى مهنة في الوجود هي "الطب"ولا يشاركهم هذا الشرف إلا حماة الوطن."



وتابع نبيل الحلفاوي قائلًا :"والآن في هذه المحنة العالمية أنحني شكرًا وعرفانًا وتقديرًا وإجلالاً للجيش الأبيض الذي جمع بين الحسنيين سمو المهنة وحماية الوطن،شرف مواجهة العدو في الخطوط الأمامية،حماكم الله وسدد رميكم يا أبطال."





والجدير بالذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي الدرامية مسلسل "أمر واقع"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رفعت،بطولة كريم فهمي،نجلاء بدر،ريم مصطفى، أحمد وفيق،ملك قورة،نهى عابدين.