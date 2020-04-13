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رابط الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطرق الحصول عليها
الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:39 ص
تصدر تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين الموافق 13/4/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، للحصول على 500 جنيه، وذلك بعد إغلاق تلقى طلبات المواطنين للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة في يوم 9/4/2020.
ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة وأماكن صرفها.
للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة يجب عليه بالدخول على موقع الوزارة الرسمي من هنــــــا، ومن قام بالتسجيل لن يحتاج أن يقوم بالتسجيل مرة أخرى وسيتم إرسال رسالة إلى الهاتف إلى كل من قام بالتسجيل لمعرفة موعد صرف المنحة ومكان الصرف .
ويمكن للمتقدم الاستعلام بالرقم القومي وينتظر استلام الرسالة التي ستتضمن رقم الحوالة ومكان الصرف المنحة المستحقة سواء من مكتب بريد أو من أحد افرع البنك الزراعي.
عند الذهاب لاستلام المنحة يجب على المتقدم أن يأخذ معه البطاقة الشخصية وصورة البطاقة الشخصية ويرجى تجنب الزحام على قدر المستطاع.
ويتم صرف منحة بمبلغ 500 جنيه مصري لمدة ثلاث شهور.
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