رابط الاستعلام عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة وطرق الحصول عليها

تصدر تسجيل العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين الموافق 13/4/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، للحصول على 500 جنيه، وذلك بعد إغلاق تلقى طلبات المواطنين للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة في يوم 9/4/2020.





ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة وأماكن صرفها.



