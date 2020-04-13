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جامعة حلوان تطلق مبادرة "الجامعة معاك" بمنطقة عرب راشد
الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:42 ص
الفجر
انطلقت مبادرة "الجامعة معاك" لدعم العمالة اليومية في منطقة عرب راشد بحلوان، والتي ينظمها مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتورة سناء حجازي مدير المركز.
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة المركز لرصد وتطوير المناطق المحيطة بالجامعة في ظل تأكيد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أهمية التواصل المستمر بين الجامعة وبين المناطق المحيطة من خلال تنفيذ البرامج التنموية المتنوعة والتى تعمل على تحسين نوعية الحياة بهذه المناطق، مشيرا إلى أن مبادرة دعم العمالة اليومية تأتي لدعم جهود الدولة وما تبذلة من مبادرات في هذه الفترة التي تتطلب تعاون وتكاتف جميع المصريين.
ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، على أهمية دعم العمالة اليومية للأسر الأكثر احتياجا لتحقيق الفائدة المرجوة من العمل التنموى الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البيئة ولدعم البيئة وخدمة المجتمع المحيط بالجامعة.
وأشارت الأستاذة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية إلى أهمية المبادرات المجتمعية والتى بدأت منذ إنشاء المركز وحتى الآن لتحقيق أهداف اللائحة التنفيذية للمركز، حيث تعتبر سلسلة مبادرات "الجامعة معاك" إمتدادا للمبادرات السابقة لتحقيق الاستدامة في المناطق العشوائية ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية وحماية المواطنين، وايضا تقديم المساعدات الغذائية.
هذا وقد تضمنت مبادرة "الجامعة معاك" في منطقة عرب راشد توزيع أغذية معبأة للمواطنين وحملة توعية بأهمية الإلتزام بإجراءات الحكومة التوعوية والاحترازية، كما تم توزيع استمارات لقياس مدى استفادة المواطنين من المبادرة بهدف التعرف على حجم الاستفادة ومعرفة مدى وجود احتياجات جديدة ومختلقة يمكن أن تكون محط إهتمام أكبر لدى المواطنين بالمناطق العشوائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أحدث تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اجتماعها الدوري، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل وهى "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الامديد، ملوى ومستشفى قها".
واطمأنت خلال الاجتماع على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.
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