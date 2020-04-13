هبة عبدالغني تكشف كواليس مسلسل "فرصة تانية"

شاركت الفنانة هبة عبدالغني، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "فرصة تانية"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت هبة، على الصور قائلة:"إن شاء الله هتشوفوني ك الانسة صافي ايون الآنسه صافي في مسلسل فرصة ثانية في رمضان ٢٠٢٠ علي القنوات cbc dmc on tv".مسلسل "فرصة تانية" يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين صبري وأحمد الشامي ودياب إلى جانب عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.يذكر أن آخر أعمال هبة عبدالغني، مسلسل "الأخ الكبير"، يقوم ببطولته الفنانة هبة مجدي وعبير صبري ومحمد عز ومحمد رجب ومحمود حجازي وآيتن عامر.