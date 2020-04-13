بيان عاجل للحكومة يحذر من الملابس "البالة" المستوردة لحملها كورونا

توجهت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، لمنع استقبال أو إدخال أي شحنات من الملابس البالة "المستعملة" القادمة من دول أوروبا، خشيةً من أن تكون حاملة لفيروس "كورونا".





وقالت "شبراوي" في بيان لها اليوم:" لا بد أن نضع في الاعتبار ونحن في طريقنا لمكافحة خطر انتشار فيروس كورونا، أنه لن يصل إلينا فقط من خلال القادمين من الخارج، بل قد يصل إلينا من خلال الشحنات المستوردة والتي من بينها الملابس "البالة" أو المستعملة والتي يتم جليها من دول أوروبا وبيعها إلى المواطنين في مصر بأسعار زهيدة ".





وأوضحت "الشبراوي"، "أن هذه الملابس هي في الأساس ملابس مستعملة من جانب الأوروبيين، وقد يكون أصحابها توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا" في ظل تفشيه في دول أوروبا، وهو ما يتطلب الانتباه جيدًا لهذه الكارثة، من خلال إصدار قرار بمنع استقبال أي شحنات من الملابس المستعملة القادمة من الخارج، أو الإفراج عن الشحنات الموجودة بالحجر الصحي بمطار القاهرة".





ولفتت "عضو مجلس النواب" إلى أن "مصر تستورد ملابس مستعملة بنحو 5 ملايين و996 ألف دولار وفقًا لتقرير رسمي صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".









ارتفاع عدد وفيات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 13 حالة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.





الوزيرة تجتمع بالأطقم الطبية





وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا أمس عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل، وهي "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الأمديد، ملوى ومستشفى قها".



