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زيدان يستغني عن نجم ريال مدريد مجاملة لنجله

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:31 م
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي

ينوي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني التضحية بأحد نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية م قدومها بعد توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

 

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن ألفونس أريولا حارس مرمى الريال المعار ن صفوف باريس سان جيرمان يرغب في الرحيل بسبب رغبة زيدان في الاعتماد على نجله لوكا زيدان في حراسة المرمى كبديل جوهري للبلجيكي كورتوا.

 

ويسعى أريولا مغادرة النادي الباريسي نحو منافسات الدوري الإنجليزي، من أجل المشاركة التي من شأنها أن تعيده من جديد إلى صفوف منتخب فرنسا.

 

ويتألق البلجيكي تيبو كورتوا بشدة خلال الآونة الأخيرة، مما يجعله الحارس الأول في ريال مدريد، الأمر الذي عانى بسببه أريولا، حيث ظل حبيسًا لدكة البدلاء.

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