الطالع الفلكي الإثنين 13/4/2020..إسْتِرجَاع الشّبَاب!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 13 أبريل - 14 مايو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 5 برمودة قبطى ، 13 نيسان رُومى، 20 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -كل مبشوفِك بَحِسّ بحيويّة ونشاط ، حتى الرحلة اللى بَأضّيها معاكم بِتْمرّعليّا فلحظة.(سعيد عبد الغنى من فيلم حب فوق السحاب-1986)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للحَمَلْ - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من الحُوت للحَمَلْ فى الرابعة 55 دقيقة عصراً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل للثّور فى الواحدة و 45 دقيقة ظهيرة 14 مايو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الحَمَلْ (تنتقل للثّور فى 14 مايو)

(عطارد) ----- فى الحُوت (ينتقل للحَمَلْ 24 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الثّور (تنتقل للجَوْزَاء فى 1 أغسطس)

(القمر) ------ فى القوس (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى (ينتقل للدّلو فى 4 مايو)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للجدى فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





يحتفل الهندوس والسّيخ على حدٍ سواء برأس السّنة الهنديّة ،عيدىّ ديفالى وهولى فى وقتىْ الإنقلاب الخريفى والرّبيعى، أمّا رأس السّنة فهو إحتفال بدخول الشّمس لبرج الحَمَل وهوعلوّ وشرف الشمس، يشذّ عن تلك القاعدة مدينة كيرالاما جنوب غرب الهند حيث يحتفلون برأس السّنة فقط عند دخول الشّمس لبيتها برج الأسد فى فصل الصّيف، عند السّيخ فاليوم هو بايْسَاخِى أو صبيحة رأس السنة يقومون فيه بزيارة غورو داوارا أو معبدهم ، ثم ينطلقون للحقول بأزهى الملابس فيبدأون فى قرع الطبول والرّقص طوال اليوم، يشترك معهم فى الإحتفال الهندوس و البوذيون حيث يعتقدون أن جاثام بوذا قد حصل على التنوير فى هذا اليوم، دخول الشمس لبرج علوّها وشرفها الحَمَل يعنى تزايد شعورنا بأنفسنا/الإيجو وحاجاتنا الحياتيّة من طعام وشراب وملبس ومسكن وزواج وتعليم وصحّة ، الأنشطة التالية ينصح بها الهنود فى ثقافتهم لإستجلاب الصحة واسترجاع الشباب بالتزامن مع ولادة الشمس فى برج الرّبيع الحَمَلْ.





1-عمليّة تنظيف بمنزلك أو مكان عملك بالتخلص من الخردة والتى تقوم بإصدار ذبذبات-إرتجاجات سلبيّة تؤذيك، كتب ومجلات وجرائد قديمة، بطاريات فارغة، ساعة يد معطوبة،علبة مكياج فارغة،بروازصورة قديم، قلم معطوب، علب بلاستيك فارغة.إلخ ،عادةً ما نحتفظ بأشياء لا نستعملها لإحساسنا باحتمال إستعمالها فى المستقبل لكن الحقيقة أنها توضع فى السّندرة أوتحت مُلّة السّرير أو أدراج غرفة النوم للبنت العزباء ولا يأتى منها سوى الضّرر، لذا هناك ثلاث إحتمالات، إستعمل تلك الأشياء ، أوتمسّك بها إن كنت تشعر بذبذبات حُبّ نحوها وأنها وشّ خير واعمل على إصلاحها وتجديدها، أو تخلص منها فوراً.





2-الأشياء القديمة تربطك بالماضى وتُعبّرعن الماضى، من الأفضل أن يكون هذا الشيئ يربطك بذكريات سعيدة، إن كان هناك تى شيرت، بلوفر، بنطلون، حقيبة يد ،قطعة ملابس خاصّة،...إلخ قديمة لكنّها ترتبط معك بذكرى سعيدة أو عندما قمت بشرائها حدث لك حادث سعيد ، فالمطلوب هو قيامك بتجديد علاقتك بتلك القطعة، تنظيف القميص جيّداً أوإعادة تلميع للحقيبة الجلديّة وشّ الخيرعليك يبدو وكأنك تجدّد علاقتك مع شخص ذى نفوذ نافع ومفيد لك وبالتبعيّة تتجدّد علاقتك معه و تأثيره المفيد ولو نفسيّاً معك، تلازم غرض ما مع حدوث حدث سعيد يُسمّى فى علم النّفس بمبدأ الجيشتالط أو التلازم (قميص السّعد كان جزء من الكل/مناسبة نجاحك مثلاً).





3-حلول الربيع عليك شراء ملابس جديدة أو حتى قطعة واحدة لاغير، سيبدو وكأن الغرض الجديد مولود جديد جاء بالتزامن مع الموسم الجديد ،إن كنت مُتزوّجاً فعليك أن تقوم بمساعدة زوجتك فى عمل نيولوك جديد لها وكأنها عروسة جديدة (الماضى إنتهى مع نهاية الشتاء الفائت) لتشعرأنك تدخل لحياة زوجيّة جديدة،هذا ينسحب على قطعة ديكور جديدة تشتريها تبدو وكأنّها مولود جديد أيضاً، سيّارتك لها نصيب من هذا الإهتمام بإمكانك إدخال الفرحة لقلب سيارتك بشراء فرش داخلى جديد أو إطارات كاوتشك جديدة، تذكر أن سيارتك تلازمك فى كل تنقلاتك التجارية وإهتراء الفرش الداخلى يؤثر بعقلك الباطن ويُشعرك بطريقة لا شعوريّة أنك متقدّم فى العمر أو خردة وهذا الشعورينسحب عليك عند تعاملك مع الآخرين دون أن تشعر، بينما مظهر القوّة والشباب فى سيارتك يُصيبك بالعدوى لتشعر بالحيويّة والإنطلاق والرغبة فى النشاط.





4-قُم بتزييت أبواب المنزل وإصلاح أى غرض عطلان من سباكة وكهرباء ونجارة و ساعة الحائط إن كانت لاتعمل،إحرص على وجود إضاءة كافية واستبدال اللمض المحروقة فوراً بأخرى جديدة ،المطبخ ،الحمامات،غرف النّوم، المعيشة..إلخ، لا تُهمل الزّوايا والأركان التى تنمو فيها البكتيريا بل قم بمسحها جيّداً وكأنك تقوم بإعطاء حمومة السنة لمنزلك بالكامل،بعض الزوايا تظل لسنين طويلة دون تنظيف لتجلب معها الحظ العاثر لذا تأكد من وصولك لأصعب المناطق وتنظيفها وتعقيمها بمواد التنظيف ذات الرائحة الجميلة والتخلص من أى أغراض لاقيمة لها أوأصبحت مهترئة أو أصبح لها اللون الداكن المُؤذى للعين.





5-لا يجب إهمال الحالة الغازيّة للمنزل أوالمكتب، قُم بحرق بعض قطع البخور غالية الثمن مع دخول الربيع خاصّةً قبل وبعد إنتهاء الزيارات، بعد حرق البخور ستشعر أن منزلك قد إستمتع بدُشّ سُخْن لتشعر وكأنه جديد نوفى وأنك تخلصت من أى آثار سلبيّة مُحتملة لعين حسود أو نفس ثقيلة قامت بترك أثر سيئ فى المنزل بعد إنتهاء الزيارة أو الإحتفال.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إنجاح علاقتك العاطفية الحالية يتوقف جزء كبير منه على عدم سماحك لذكريات أو علاقات الماضى التعيسة بإفساد جمال الحاضر.

برج الثور: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج الجوزاء: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز ،عليك بتوازن الطعام.

برج السّرطان: كلمة طيبة حنونة واحدة بإمكانها تليين أعند القلوب وأكثرها خشونة، تذكرذلك عند الوساطة بين متخاصميْن أوتهدئة الخواطر لشخص يهمّك.





برج الأسد: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب ، هذا يعنى أن تُحافظ على فمك مُغلقاً ولاتفتحة إلا لقول الخير ، لتقل خيراً أو لتسكت.

برج العذراء : لست تفتقر لعلم وفنّ إدارة الوقت ومع ترتيبك للأولويّات تتمكن من بمشيئة الله تَعَالى من إنجاز القائمة بأكملها، وأنت من تحدّد أولوياتك لنفسك.





برج الميزان: لاتسمح للعاطفة أن يكون لها اليد الطولى فوق العقل وإلا عانيْت ، فى العاطفة لاتقم بلعب دورالضحيّة المغلوب على أمرها.

برج العقرب: كل المشاريع العملاقة كانت بداياتها متواضعة، تذكر ذلك إن كنت تستخف مقدار ما أنجزته من تقدم، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج القوس: الإحتمالات لمقابلتك مُحتالين بياعين كلام مُرتفعة ،ليس كل مايلمع ذهباً ، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البدل اللامعة.





برج الجدى: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الدّلو: لا تدخل بمناقشات عقيمة لالزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات المجانية، لِتَقُلْ خيْراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الحوت: الإبتسامة تُضيئ وجهك هذا الصباح، يوم مناسب لتصفية خلاف بابتسامة لطيفة وكلمة طيبة ، الكلمة الزّين.



