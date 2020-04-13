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إيران تعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 4585

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 4585، وعدد الإصابات إلى 73303، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، أمس الأحد، أن محافظ مدينة تبريز، ايرج شهين باهر، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

 

وكانت إدارة العلاقات العامة لجامعة العلوم الطبية بتبريز، قالت إن نتيجة اختبار فيروس كورونا لمحافظ تبريز شهين باهر جاءت إيجابية وذلك بعدما ظهرت عليه أعراض ضيق تنفس.

 

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

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