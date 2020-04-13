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انتظام صرف منحة العمالة بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالمنيا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:06 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد الخميسى - محمود عمر
تابع اليوم اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعدد من فروع البنك الزراعي ومكاتب البريد المخصصة لصرف المنحة.

تفقد المحافظ – وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، أعمال الصرف في فرعي البنك الزراعي المصري بقرية نزلة حسين ومدينة المنيا، وكذلك مكتبي البريد الرئيسي بميدان المحطة ومجمع المصالح.

وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة للبدء في صرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس، حفاظا على صحة المواطنين، وضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأعلن المحافظ أنه تم تجهيز 114 فرع للبنك الزراعي المصري، لصرف المنحة، لـحوالي 55 ألف من المستحقين، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذ إضافي، لتسهيل إجراءات صرف المنحة، لحوالي 161 ألف مستفيد، وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمواطنين لمواجهة الزحام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، مناشدا المواطنين المستحقين لصرف المنحة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصل رسالة نصيه على هاتف المستحق والتي تكون قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، ويتم بالرسالة تحديد اليوم والتاريخ لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد او أقرب فرع للبنك الزراعي.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد عقدت اجتماعها الدوري، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل وهى "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الامديد، ملوى ومستشفى قها". 

واطمأنت خلال الاجتماع على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

ووجهت بضرورة تواجد فرق للدعم النفسى بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم.

ووجهت الوزيرة أيضًا بتواجد مسئول بصفة مستمرة من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى وعلى رأسها ارتداء وخلع الملابس الوقائية بشكل آمن.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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منحة غير منتظمة منحة العمالة غير المنتظمة مستشفيات العزل الملابس الوقائية الفيروس كورونا

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