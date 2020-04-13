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انقسام بين جماهير الأهلي بشأن طريقة رحيل أحمد فتحي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:04 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي
وجهت جماهير النادي الأهلي انتقادات واسعة لكل من عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والوافد الجديد أحمد فتحي بسبب الموقف المتشابه لرحيلهما عن القلعة الحمراء.
 
البداية جاءت من عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي وتحديداً في موسم 2018 عندما قام اللاعب بالتوقيع لنادي الزمالك الغريم التقليدي عقب انتهاء تعاقده مع النادي الأحمر ليقوم رواد التواصل الاجتماعي من جمهور القلعة الحمراء بمهاجمة اللاعب قبل أن يتم حل الأزمة وبالفعل جدد اللاعب للفريق ومن ثم قامت إدارة النادي بعرضه للبيع.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسمياً رحيل لاعبه أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري بعد فشل مفاوضات الطرفين في الوصول لاتفاق بشأن تجديد التعاقد القائد الدولي لمدة موسمين.

أزمة عبد السعيد السابق ذكرها مع الأهلي شارك فيها أحمد فتحي إلا أنه لم يوقع للزمالك حينها.

الأزمة تكررت في الموسم الجاري بعدما رفض أحمد فتحي التجديد للنادي الأهلي وفضل الرحيل لفريق بيراميدز لتنقلب مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيدين لرحيل الجوكر عن صفوف القلعة الحمراء باعتبارها نهاية عادلة للطرفين وبين مهاجمين بشدة لطريقة رحيل اللاعب بسبب المال لتنهال سيول من الانتقادات اللاذعة التي أثارت غضب اللاعب الذي أعلن بيراميدز ضمه بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

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