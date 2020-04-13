خطوة بخطوة.. كيف تستعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة؟

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين، في صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي خصصتها الحكومة للعمال المتضررين من الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأثير جدل بين المتقدمين بشأن وجود اسمهم من عدمه في المنحة، وتنشر "الفجر" الخطوات التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة:





الدخول اللي موقع وزارة القوى العاملة من الرابط التالى من هنا





الضغط علي أيقونة من جديد.





كتابة الرقم القومي.





سيتم إظهار إليكم رسالة بها مستحق فإذا عليك الانتظار للاستلام الرسالة النصية الهاتف المحمول.





وبعيدا عن الإنترنت يمكنك الاستعلام من خلال الهاتف، وذلك من خلال الخطوات الآتية:





الاتصال برقم 142





الضغط عند رقم واحد لتحديد اللغة العربية ثم الضغط على رقم 0 للانتقال لخدمة العملاء.





أو إتباع تعليمات الخدمة الصوتية والاستعلام عن طريق الخدمة الصوتية بإدخال الرقم القومي او رقم الهاتف.





وبذلك سيتم التأكد من موعد الصرف المخصص لك ومكان صرف في المنحة المقدمة للعمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى قبولك في عمليات الصرف أم لا.









يذكر أن وزارة القوى العاملة، بدأت من اليوم الاثنين وحتي الخميس المقبل صرف منحة العمالة الغير منتظمة، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.





كما خصصت الوزارة غرفة عمليات لمتابعات إجراءات الصرف في مختلف المحافظات، وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات، والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق.









وكان المتقدمين بالموقع الإلكتروني لوزارة القوي العاملة وصلوا إلى مليون و900 ألف استمارة، وتم تدقيق هذه الاستمارات، وأسفر ذلك عن استبعاد ما يقرب من 500 ألف غير مستحقين طبقا لمعايير استحقاق المنحة، الأمر الذي أدى إلى رغبة المواطنين في الاطمئنان بشأن نزول أسمائهم في منحة العمالة غير المنتظمة من عدمه، والتى أعلن عنها رئيس الجمهورية.



