انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر (صور)

بدأ المواطنون المستحقون لمنحة العمالة غير المنتظمة التوافد على منافذ الصرف وعددها 16 منفذا فى مدن البحر الأحمر المختلفة منذ الثامنة من صباح اليوم الاثنين، وذلك تحت إشراف المسؤولين بالقوى العاملة والبريد ومكاتب العمل وتواجد أمني طبقًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.





ومن جانبه تفقد سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر – وفقا لبيان صحفي صباح اليوم الاثنين-، منافذ الصرف بمدينة الغردقة والتي شهدت تنظيم في الدخول، مؤكدا على انتظام الصرف بجميع منافذ المحافظة في سلاسة ويسر نتيجة تقسيم المستحقين على شرائح تصرف من اليوم وتباعًا وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.





وأوضح عبد الراضي، على تواجد منسق من القوى العاملة وكذلك مندوب من البريد بكل منفذ؛ لمتابعة عملية الصرف والوقوف على أي مشاكل تعوق الصرف والعمل على حلها، موضحا أن الصرف للمستحقين بناء على رسالة نصية يستقبلها المواطن من رقم 2030.





وشهدت مقرات صرف المنح حملات تطهير موسعة لتطهير المقرات من الداخل والخارج والشوارع المحيطة بها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة فيرس كرونا المستجد، أن عملية الرش سوف تستمر قبل وبعد تواجد المترددين مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.





كما شهد محيط مقرات صرف المنح إقامة خيام وتوفير كراسي أمام المكاتب والمدرسة لصرف المنحة وتزويد كل منها بمندوب لتيسير إجراءات صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة موجهةً بضرورة المتابعة الميدانية أمام مكاتب البريد لإجراء تنظيم دخول المواطنين والتصدي لأي مشكلة وحلها فورًا.





وتابع رؤساء المدن مقرات صرف المنح، وأكدوا بتذليل أي معوقات تعوق العمل، مشددًا على مسؤول مكتب البريد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تكدس وتزاحم المواطنين.





وكان وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لصرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة وحفاظا على الأرواح ومنع تكدس وازدحام المواطنين وضمانا لحصول المستحقين على الإعانة.



