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الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة من الغد.. وتوجه نصائح للمواطنين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:15 م
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة الأرصاد، أنه خلال الأيام القادمة ستشهد البلاد حالة استقرار جوية مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بأن حالة الاستقرار الجوية خلال الفترة الصباحية مع انخفاض في درجات الحرارة ليلا وسيصل الفارق ١٠ درجات، مشيرا لوجود شبورة مائية علي القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن شمال الصعيد

وأضاف شاهين في تصريحات صحفية بإن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أعلي من الطبيعي ابتداء من الثلاثاء حتي الخميس وسيكون اعلي من المعدل حوالي أربع درجات حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 30 درجة بنهاية الأسبوع.

وتابع: "سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة بداية من الجمعة"، ناصحا المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، نظرا للتغيرات الجوية السريعة، قائلا: نحن في النصف الأول من الربيع ومازالت التغيرات الجوية مستمرة، ويمكن التخفيف بداية من النصف الثاني من الربيع، والذي يبدا أول شهر مايو.

وأوضح شاهين، سنشهد أتربة خفيفة على الطرق خاصة يوم الأربعاء، كما من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.​

ارتفاع عدد وفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا، لافتًا إلى تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 13 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.

الوزيرة تجتمع بالأطقم الطبية

وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعًا أمس عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 من مستشفيات العزل، وهي "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الأمديد، ملوى ومستشفى قها".

واطمأنت خلال الاجتماع، على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير إنترنت فائق السرعة لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

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