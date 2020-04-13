الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة من الغد.. وتوجه نصائح للمواطنين

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة الأرصاد، أنه خلال الأيام القادمة ستشهد البلاد حالة استقرار جوية مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.





وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات بأن حالة الاستقرار الجوية خلال الفترة الصباحية مع انخفاض في درجات الحرارة ليلا وسيصل الفارق ١٠ درجات، مشيرا لوجود شبورة مائية علي القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن شمال الصعيد





وأضاف شاهين في تصريحات صحفية بإن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أعلي من الطبيعي ابتداء من الثلاثاء حتي الخميس وسيكون اعلي من المعدل حوالي أربع درجات حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة 30 درجة بنهاية الأسبوع.





وتابع: "سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة بداية من الجمعة"، ناصحا المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، نظرا للتغيرات الجوية السريعة، قائلا: نحن في النصف الأول من الربيع ومازالت التغيرات الجوية مستمرة، ويمكن التخفيف بداية من النصف الثاني من الربيع، والذي يبدا أول شهر مايو.





وأوضح شاهين، سنشهد أتربة خفيفة على الطرق خاصة يوم الأربعاء، كما من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.​



